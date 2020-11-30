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В Індонезії через вулкан Левотоло евакуювали близько трьох тисяч людей

Вже двічі за три дні вулкан випустив величезний стовп попелу. Цього разу його ширина сягнула 4 тисячі метрів.

В Індонезії через вулкан Левотоло евакуювали близько трьох тисяч людей
Фото: УНІАН

В Індонезії через активізацію вулкана Левотоло влада евакуювала близько трьох тисяч жителів.

Про це повідомляє dpa international.

Вже двічі за три дні вулкан випустив величезний стовп попелу. Цього разу його ширина сягнула 4 тисячі метрів.

Рівень небезпеки підняли до помаранчевого.

Влада евакуювала  2 782 людини, які проживали поблизу вулкана.

Даних щодо постраждалих поки немає.

Нагадаємо, у серпні в Індонезії вулкан Сінабунг, що на острові Суматра, викинув у небо гігантську хмару попелу. Сінабунг прокинувся через рік після попереднього виверження. Людям порадили триматися від вулкана за щонайменше три кілометри і носити маски, щоб мінімізувати наслідки осідання вулканічного попелу.

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