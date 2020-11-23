На висоті понад три тисячі метрів екіпаж вертольота Мі-8 зіткнувся з низкою труднощів.

Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Про це повідомляє служба звʹязків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що періодичне ретельне вивчення вулкана з проведенням тестів та аналізів дозволяє передбачити наступне виверження, а також знизити ймовірні ризики для місцевого населення.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

"На висоті понад три тисячі метрів екіпаж вертольота Мі-8 зіткнувся з низкою труднощів. Посадку на крихку поверхню кратера ускладнювали погодні умови. Хмарний покрив над вулканом помітно збільшувався, а швидкість поривів вітру становила 90 км/год", - повідомив командир вертолітного загону полковник Сергій Ващенко.

За його словами, існував значний ризик, адже пласти застиглої вулканічної лави досить крихкі й могли провалитися під масою гвинтокрила.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

По закінченні проведених вулканологами досліджень екіпаж Мі-8 успішно повернувся до базового табору, завершивши ще одне завдання Місії ООН.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Раніше командування Медичних сил ЗСУ повідомило, що український військовий у складі місії ООН у ДР Конго помер від коронавірусу.