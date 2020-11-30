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Хорватія запроваджує нові правила в'їзду для українців

Заборона не поширюватиметься на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах Євросоюзу 

Хорватія запроваджує нові правила в'їзду для українців

Хорватія посилює правила перетину кордону для іноземних громадян, зокрема - українців. Нові правила діятимуть з 1 по 15 грудня 2020 року.

Про це повідомляє посольство України у Хорватії.

Заборона не поширюватиметься на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах Євросоюзу та прибувають в Хорватію з країн ЄС, що перебувають у "зеленому" карантинному списку ЄС, не мають ознак хвороби та не були в тісному контакті з хворою людиною.

Не поширюватиметься заборона на громадян України з дозволом на проживання в країнах ЄС, які проїжджали транзитом через інші країни ЄС до контрольно-пропускних пунктів Хорватії, якщо вони доведуть, що не затримувалися в транзитних країнах.

За виняткових підстав до Хорватії пропускатимуть також такі категорії громадян, як постійно проживають в Україні: медпрацівники, працівники по догляду за людьми похилого віку, прикордонники, працівники у транспортній галузі, дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов'язків, особи, які подорожують транзитом або з метою навчання, моряки, особи, які подорожують з невідкладних особистих або сімейних причин, ділових причин чи мають інші економічні інтереси.

Іншим громадянам України, які прямують із країн ЄС, буде дозволено в'їзд до Хорватії за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, який зроблений не давніше ніж за 48 годин до того, або з обов’язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

Нагадаємо, з 9 листопада, у Чехії набули чинності нові правила в’їзду до країни. Епідеміологічні заходи та обмеження поширюються як на громадян Чехії, що повертаються до країни, так і на всіх іноземців.

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