Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Последняя бандероль
Последняя бандероль
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
ГоловнаСвіт

Шмигаль зустрівся з президентом Туреччини: про що говорили

Сторони обговорили питання торгово-економічної та енергетичної співпраці, а також у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу.

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в рамках робочого візиту до Туреччини зустрівся з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Сторони обговорили питання торгово-економічної та енергетичної співпраці, а також у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу.

Шмигаль нагадав, що Туреччина - один із найбільших торговельних партнерів України. Одним з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України й Туреччини є завершення переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.

"Вважаю, що наші країни мають достатній потенціал для того, щоб обсяг загальної торгівлі зріс щонайменше удвічі, до 10 млрд доларів на рік", - заявив Шмигаль.

Серед іншого, з словами прем’єра, Україну цікавить залучення інвестицій в державний сектор економіки, зокрема на основі державно-приватного партнерства.

"Туреччина має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проектів за формулою державно-приватного партнерства. Нам цей досвід дуже цікавий", - сказав Шмигаль.

Сторони також обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу.

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирушив із робочим візитом до Туреччини. Там він, серед іншого, зустрівся з представниками турецьких ТОП-компаній.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також