Шмигаль зустрівся з президентом Туреччини: про що говорили

Сторони обговорили питання торгово-економічної та енергетичної співпраці, а також у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу.

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в рамках робочого візиту до Туреччини зустрівся з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Сторони обговорили питання торгово-економічної та енергетичної співпраці, а також у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу.

Шмигаль нагадав, що Туреччина - один із найбільших торговельних партнерів України. Одним з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України й Туреччини є завершення переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю.

"Вважаю, що наші країни мають достатній потенціал для того, щоб обсяг загальної торгівлі зріс щонайменше удвічі, до 10 млрд доларів на рік", - заявив Шмигаль.

Серед іншого, з словами прем’єра, Україну цікавить залучення інвестицій в державний сектор економіки, зокрема на основі державно-приватного партнерства.

"Туреччина має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проектів за формулою державно-приватного партнерства. Нам цей досвід дуже цікавий", - сказав Шмигаль.

Сторони також обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу.

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирушив із робочим візитом до Туреччини. Там він, серед іншого, зустрівся з представниками турецьких ТОП-компаній.