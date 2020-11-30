Туреччина посилює комендантську годину через коронавірус

Влада Туреччини посилює обмежувальні заходи на території країни через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про посилення заходів оголосив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляють турецькі ЗМІ.

Нові заходи починають діяти з вівторка. Вони передбачають посилення режиму комендантської години. Тепер вона діятиме на всій території країни не лише по вихідних, але і по буднях - з 21:00 за місцевим часом до 05:00 ранку.

В рамках нової серії заходів молодим людям до 20 років і літнім людям старше 65 років заборонено користуватися громадським транспортом. Ресторанам дозволено працювати тільки на доставку. Для відвідування торгових центрів потрібно буде оформляти спеціальний пропуск.

Так заходи в Туреччині введені через те, що вжиті в країні заходи не дали бажаного результату і рівень захворюваності в країні продовжував зростати.

З початку спалаху COVID-19 в Туреччині було зафіксовано понад 600 тис. випадків захворювання на коронавірус. Померли понад 13,5 тис. людей.

Нагадаємо, 29 листопада влада Чехії оголосила про послаблення запроваджених раніше суворих карантинних обмежень. Згідно з ухваленим рішенням уряду, з 3 грудня у країні знову відкриються всі магазини роздрібної торгівлі й ресторани.