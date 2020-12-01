Средний класс, рабочие места и борьба с коронакризисом. Экономика США в эпоху Байдена

Вопрос экономики в президентской гонке 2020-го вышел на первые места по приоритетности . И это несмотря на пандемию коронавируса, растущий интерес к вопросам климатических изменений и разлом вокруг социальных протестов, захлестнувших США в последний год. LB.ua разбирался, что представляет собой экономическая программа Байдена, и что ждет крупнейшую экономику мира.

Несмотря на то что в большинстве случаев речь идет о внутреннем разделе и нарастающей поляризации в США, во многом это реакция на прежний опыт (который варьировался от достаточно консервативных фискальных политик до работы будущего главы Белого дома с Бараком Обамой во времена количественного смягчения) и заявления Байдена во время избирательной кампании. Ранее он обещал “убрать груз с плеч рабочих людей” и в то же время отмечал, что “ экономические проблемы США не в первой 500-ке Bloomberg ”, а “США не нужен социализм”.

46-му президенту США Джозефу Байдену предстоит столкнуться с серьезными трудностями в реакции поляризованного общества. Сторонники левой повестки продолжают считать Байдена лоббистом интересов Уолл-стрит, в то время как консервативные круги называют будущего президента социалистом.

Фото: politico.eu

Президент среднего класса

Структурно экономическая программа будущего президента состоит из краткосрочных шагов по предотвращению экономических последствий коронакризиса и нескольких амбициозных долгосрочных проектов в сфере налогов, занятости, социального и медицинского страхования, а также решению регуляторных проблем. Краткосрочные шаги предполагают сочетание мер нынешней администрации с ключевыми европейскими практиками: субсидирование пострадавшего бизнеса и увеличение помощи по безработице.

Налоговая политика и политика занятости ожидаемо для демократов базируется на усилении и расширении среднего класса. Согласно методике расчета Pew Research, доля среднего класса в США составляет 52%, что куда меньше показателей многих европейских стран и американского пика в 2007-м году. Комплекс политик для этого среза состоит из планов по уменьшению студенческих долгов, поддержки зеленой энергетики и устойчивого развития, а также инфраструктурных проектов.

Фото: EPA/UPG Палатки бездомных стоят на мосту над автострадой 101 в центре Лос-Анджелеса, Калифорния, США, 06 ноября 2020 г.

Большая часть этих программ имеют долгосрочный эффект и стоят значительных средств. Например, климатический план обойдется в $2 трлн (на ближайшие пять лет), а десятилетний инфраструктурный проект потребует $1,3 трлн. В то же время стоимость сокращения студенческих долгов и расширение программы медицинского страхования может дать сильную одномоментную нагрузку. Такие затратные программы выглядят особенно неоднозначно на фоне стабильного роста дефицита государственного бюджета в период президентства Дональда Трампа (до 4,7% в 2019-м) и серьезного удара по бюджету в 2020-м в связи с коронакризисом.

Налоговая реформа

В штабе Байдена есть свой ответ на вопрос “откуда брать деньги на реформы?”. Пересмотр налоговой политики представителя Демократической партии не был сюрпризом – еще в декабре 2019-го было понятно, что все участники демократических праймериз заявляли про такие планы. Тогда Байден предлагал самые умеренные изменения. И хотя его позиция несколько сместилась, чтобы удержать более социально-ориентированный электорат, нынешняя программа будущего президента далека от планов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен.

Фото: EPA/UPG Портрет президента США Джорджа Вашингтона отражается в окне Нью-Йоркской фондовой биржи, Уолл-стрит, Нью-Йорке, 4 ноября 2020

Наиболее умеренными являются планы по увеличению корпоративного налога с 21% до 28%. Такой шаг является достаточно неожиданным, поскольку большинство обозревателей надеялось, по крайней мере, на возвращение ставки корпоративного налога времен Обамы – 35%. Байден (а также Майкл Блумберг) действительно предлагал самый умеренный рост корпоративного налога, однако даже у него обсуждали ставку в 35-40%.

Достаточно умеренными оказались и изменения налогов на доход физических лиц. Верхняя граница подоходного налога должна подняться с 37% до 39,6%. Также программа предполагает увеличение социальных выплат и социальных пособий (например, на рожденного ребенка), что вместе с измененной структурой налогообложения (шкала становится еще более прогрессивной, высокие доходы означают повышение ставок) должно наращивать долю среднего класса. У Байдена предполагают, что такие политики приведут к показателю 70% среднего класса уже до 2027 года.

Фото: EPA/UPG

Профсоюзы и MAGA

Несмотря на такую ориентированность на средний класс, программа будущего президента явно рассчитана на расширение базы поддержки. Так, аж три пункта программы однозначно направлены на рабочих.

Достаточно очевидным было включение пункта про экономическую справедливость. Эта часть программы направлена на уменьшение разрыва оплаты мужчин и женщин, а также на поддержку отдельных расовых групп в доступе к работе и достойной оплате.

Гораздо интересней выглядят пункты, которые непосредственно направлены на рабочий класс и “проигравших от глобализации”, поскольку эта часть программы составляет сочетание идей Сандерса и Трампа. Первый явно дал вдохновение для пункта о повышении роли профсоюзов. В этом пункте Байден обещает усилить полномочия и рычаги влияния для профсоюзов, а также повысить юридическую ответственность компаний за игнорирование мнения профсоюзов (включительно со штрафами).

Еще интересней выглядит пункт “обеспечить будущее “сделано в Америке” в интересах всех рабочих США”. Фактически в этом пункте Байден апеллирует к тем же идеям, что и Трамп в программе 2016-го, а именно – возвращение производств (рабочих мест) и налогов в США. Тем не менее, инструментарий для достижения этих целей все же отличается. Главной идеей Трампа было снижение корпоративного налога, что должно было спровоцировать возвращение компаний из офшоров. Отчасти это использует и Байден (именно этим, скорее всего, вызвано такое скромное повышение корпоративного налога). Однако будущий президент также повышает налоги для американских фирм, которые имеют производства в других юрисдикциях (надеясь заставить их перенести производственные цепочки в США) и инвестируя в R&D и новые технологии. По мнению команды Байдена, именно инновационность: продуктивность и технологичность поможет сохранить рабочие места в США.

Фото: EPA/UPG Американцы стоят в очереди, чтобы получить еду и предметы первой необходимости на День Благодарения, в центре помощи в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 25 ноября 2020

Экономика против политики

Программа – один из элементов, пускай и ключевой, для оценки экономической политики будущего президента. Другим важным элементом являются кадровые решения в сфере экономики. И тут Байден пока держит определенную интригу. В отличии от внешней политики и оборонного сектора, он пока не назвал конкретной фамилии на роль Секретаря Казначейства США (аналог Министра финансов).

Главным кандидатом на эту должность является Джанет Йеллен – бывшая глава Федеральной резервной системы. Йеллен является более технократом, чем политиком, что одновременно для неё и козырь, и проблема. С одной стороны, она, скорее всего, сможет найти общий язык с оппозиционной Республиканской партией, что важно, учитывая, что Сенат, наверняка, останется под их контролем. С другой стороны, разделенный Конгресс может саботировать деятельность недостаточно политически идентифицированного кандидата.

Однако назначение Секретаря станет лишь началом затяжной дискуссии. Списание студенческих кредитов и расширение обязательного страхования имеет все шансы не пройти Сенат. В то же время часть социально-ориентированных политик могут не найти отклик даже среди консервативной части конгрессменов и сенаторов демократов.

Важными будут и глобальные вызовы, а также ответы на них. Скорость восстановления американской экономики оказалась оптимистичней, чем того ожидали обозреватели, но долгосрочная неопределенность и риски останутся и в 2021-м. Остается и вызов торговых войн. Хотя и ожидается, что администрация Байдена не будет продвигать новые пошлины (особенно для ЕС и других союзников), повышение их для Китая отменять, наверняка, не будут.

Фото: EPA/UPG Контейнерный терминал Нью-Йорка на Статен-Айленде,США, 20 октября 2020 г.

Так или иначе, администрацию Байдена ожидает выбор в условиях давления с обеих сторон. Часть общества будет ожидать от него радикальных изменений, тогда как другие – с опаской смотреть на показатели дефицита и высокобюджетные программы. Умение удачно балансировать между политикой и экономикой станет ключевым для воплощения запланированных изменений.