У листопаді було вирішено його демонтувати.

Один з найстаріших і третій за величиною в світі радіотелескоп Аресібо в Пуерто-Ріко остаточно обвалився.

Про це повідомила в Twitter співробітниця метеоролог Дебора Марторелла.

"Друзі, з глибоким жалем повідомляю вам, що платформа обсерваторії Аресібо тільки що обрушилася", - написала вона.

Amigos es con profundo pesar comunicarles que acaba de colapsar la plataforma del Observatorio de Arecibo. pic.twitter.com/stJScy2Old — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

Фото: twitter.com/DeborahTiempo

"Інструментальна платформа радіотелескопу діаметром в 305-метрів в обсерваторії Аресібо, що в Пуерто-Ріко, минулої ночі звалилася. Під час інциденту ніхто не постраждав. Зараз фахівці працюють над вивченням ситуації та пошуком причин обвалення. Пріоритетом залишається безпека працівників. Більше деталей буде пізніше", - повідомляє Національний науковий фонд США.

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD — National Science Foundation (@NSF) December 1, 2020

Наприкінці листопада повідомлялось, що радіотелескоп Аресібо вирішили демонтувати через загрозу руйнування. У серпні на телескопі обірвався допоміжний трос, який утримував 900-тонну інструментальну платформу, було пошкоджено дзеркало рефлектора, де утворився розрив довжиною 30 метрів. Після цього спостереження космосу на Аресібо було припинено.

Співробітники обсерваторії спробували врятувати радіотелескоп. Інженерні бригади підготували проект аварійної стабілізації конструкції допоміжної кабельної системи. Однак, поки обсерваторія очікувала на доставку двох запасних допоміжних і двох тимчасових кабелів, 6 листопада обірвався також і основний трос, що викликало додаткові пошкодження.

Після цього спеціалісти наголосили, що спроби ремонту недоцільні і можуть бути небезпечні для життя робітників.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Китай ввів у експлуатацію найбільший у світі радіотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). FAST розташований у південно-західній провінції Гуанчжоу. Із закінченням будівництва його параболічна антена стала найбільшою у світі, обігнавши 305-метровий радіотелескоп в Аресібо.