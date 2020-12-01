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МЗС викликало посла Угорщини через ситуацію на Закарпатті

У відомстві закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які створюють напругу у двосторонніх відносинах.

МЗС викликало посла Угорщини через ситуацію на Закарпатті

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України - депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Він також закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах. 

"Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце “залякування” угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - заявив Кулеба.

Голова МЗС запевнив, що слідчі дії правоохоронних органів в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян України, і жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

Нагадаємо, 30 листопада в мережі Інтернет з’явилося відео, на якому депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті разом з головою громади після присяги нібито співали угорський гімн. Як стверджує автор відео, інцидент стався 21 листопада 2020 року.

Того ж дня у Закарпатській області співробітники Служби безпеки України провели санкціоновані обшуки у функціонерів одного з благодійних фондів. Під час слідчих дій правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто такі дії СБУ назвав "неприйнятними". Міністр впевнений, що "антиугорські настрої залишаються політикою уряду в Україні".

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