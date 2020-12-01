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В Німеччині знайшли спосіб обійти санкції проти "Північного потоку-2" - Bild

Для цього в найближчі дні збираються створити "Фонд захисту клімату", який назве трубу "найважливішим компонентом" для захисту навколишнього середовища.

В Німеччині знайшли спосіб обійти санкції проти "Північного потоку-2" - Bild
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Державна канцелярія землі Мекленбург-Передня Померанія на чолі з прем'єр-міністром провінції Мануелою Швезіг працюють над механізмом, який дасть можливість обійти санкції США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Bild.

Зазначається, що в провінції, через яку має пройти газопровід, для цього в найближчі дні збираються створити "Фонд захисту клімату". 

Як повідомляє газета, фейковий кліматичний фонд, який збираються створити, має після цього визначити майже готову російську трубу як "найважливіший компонент для захисту навколишнього середовища в Мекленбург-Передня Померанія", а потім зробити все можливе для завершення проекту.

Нагадаємо, Nord Stream 2 AG - компанія-оператор газогону "Північний потік-2" - планує в найближчі тижні відновити зупинене рік тому будівництво морської магістралі. Роботи з трубоукладення відновлять з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні Німеччини.

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