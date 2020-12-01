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Українка Оксана Линів отримала нагороду "Найкраща диригентка року" в Німеччині

Нагорода Oper!Awards від провідних німецьких критиків заснована оперним часописом “Oper!Das Magazin”.

Українка Оксана Линів отримала нагороду "Найкраща диригентка 2020 року". Це спеціальна премія у Німеччині, присвячена винятково оперному мистецтву.

Фото: facebook.com/oksana.lyniv

Про це Линів повідомила напередодні увечері.

"Неочікувана для мене нагорода Oper!Awards від провідних німецьких критиків, заснована оперним часописом “Oper!Das Magazin”. Нею в 20 різних категоріях відзначаються музичні колективи, оперні постановки та найяскравіші театральні митці. Сьогодні ми всі повинні були бути в Берліні, та через пандемію, церемонія нагородження була перенесена в онлайн формат. Дуже пишаюся отримати відзнаку з рук найвідомішого музичного журналіста Німеччини Мануеля Бруґа та засновника нагороди доктора Ульріха Рунке", - написала вона у фейсбуці.

Як повідомляли, Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу. Українка диригуватиме новою постановкою "Летючого Голландця" на відкритті Байройтського фестивалю 2021 року.

Оксана Линів - українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Перша жінка - головна диригентка Опери та філармонійного оркестру в Ґраці, засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

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