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Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу

Йому було 66 років.

Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Олег Модзелевський
Фото: facebook.com/sergey.ryzhkov2

Український актор театру і кіно Олег Модзелевський помер від ускладнень коронавірусної недуги. Йому було 66 років.

Про це у фейсбуці повідомив фотограф Сергій Рижков.

"Із сумом дізнався, що ковід забрав життя актора і режисера, парафіян Свято-Троїцького Іонинського монастиря раба Божого Олега Модзелевського", - написав Рижков.

Олег Модзелевський народився в 1954 році. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. В 1995 році отримав спеціальність кінооператора в майстерні В. А. Черняховського.

З 2007 року працював в Театрі сатири при центрі творчих ініціатив Києва. Знявся в таких українських фільмах: "Міський пейзаж", "Повернення Мухтара", "Сільський романс", "Биття серця", "Порох і Дріб", "Я подарую тобі світанок". Здебільшого він грав ченців, священників та інших церковних служителів.

На рахунку Модзелевського багато ролей у театрі. Також він займався операторською роботою, захоплювався живописом і фотографією.

Нагадаємо, 17 листопада у московській лікарні від ускладнень ковіду помер театральний режисер Роман Віктюк. 23 листопада його поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

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