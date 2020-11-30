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Інститут книги розподілив майже 82 млн грн грантів інституційної підтримки видавництвам

Найбільше, по 5 млн грн, отримають такі видавництва: "Ранок", "Віват", "КМ-Букс","НК Богдан", "Фоліо".

Інститут книги розподілив майже 82 млн грн грантів інституційної підтримки видавництвам
Фото: sogpi.org

Український інститут книги розподілив майже 82 млн грн грантів інституційної підтримки на оплату прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виданням книжкової продукції державною мовою.

Про це повідомила пресслужба інституту.

"Український інститут книги затвердив перелік заявок на отримання інституційної підтримки, які відповідають вимогам Порядку надання інституційної підтримки у формі грантів суб’єктам видавничої справи.Загальна сума виділених коштів на затверджений перелік заявок на отримання інституційної підтримки видавців у 2020 році – майже 82 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Найбільше, по 5 млн грн, отримають видавництва:

  • "Ранок"
  • "Віват"
  • "КМ-Букс"
  • "НК Богдан"
  • "Фоліо"
  • "ВСЛ"

"Книголав" отримає майже 3 млн, "Наш Формат" - майже 2 млн, "АССА" - трохи більше 2 млн.

Також менші гранти отримають:

  • "Видавництво" - 112 477 грн
  • "Вавілонська бібліотека" - 37 492 грн
  • "Сафран" - 74 949 грн
  • "Вовкулака" - 278 993 грн
  • "Крокус" - 253 829 грн
  • "Жупанський" - 497 378 грн
  • "Дім Химер" - 335 270 грн

У листопаді Український інститут книги оголосив про приймання заявок щодо надання інституційної підтримки у формі грантів суб'єктам видавничої справи. Кошти гранту можуть бути використані видавцем з дати прийняття Наглядової радою Інституту рішення про надання гранту, на оплату прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виданням книжкової продукції державною мовою.

Нагадаємо, у жовтні Інститут книги вчетверте представив Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку. Цьогоріч наймасштабніший і найдавніший книжковий захід світу вперше відбувся в онлайн-форматі.

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