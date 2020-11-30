Інститут книги розподілив майже 82 млн грн грантів інституційної підтримки видавництвам

Український інститут книги розподілив майже 82 млн грн грантів інституційної підтримки на оплату прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виданням книжкової продукції державною мовою.
Про це повідомила пресслужба інституту.
"Український інститут книги затвердив перелік заявок на отримання інституційної підтримки, які відповідають вимогам Порядку надання інституційної підтримки у формі грантів суб’єктам видавничої справи.Загальна сума виділених коштів на затверджений перелік заявок на отримання інституційної підтримки видавців у 2020 році – майже 82 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Найбільше, по 5 млн грн, отримають видавництва:
- "Ранок"
- "Віват"
- "КМ-Букс"
- "НК Богдан"
- "Фоліо"
- "ВСЛ"
"Книголав" отримає майже 3 млн, "Наш Формат" - майже 2 млн, "АССА" - трохи більше 2 млн.
Також менші гранти отримають:
- "Видавництво" - 112 477 грн
- "Вавілонська бібліотека" - 37 492 грн
- "Сафран" - 74 949 грн
- "Вовкулака" - 278 993 грн
- "Крокус" - 253 829 грн
- "Жупанський" - 497 378 грн
- "Дім Химер" - 335 270 грн
У листопаді Український інститут книги оголосив про приймання заявок щодо надання інституційної підтримки у формі грантів суб'єктам видавничої справи. Кошти гранту можуть бути використані видавцем з дати прийняття Наглядової радою Інституту рішення про надання гранту, на оплату прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виданням книжкової продукції державною мовою.
Нагадаємо, у жовтні Інститут книги вчетверте представив Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку. Цьогоріч наймасштабніший і найдавніший книжковий захід світу вперше відбувся в онлайн-форматі.