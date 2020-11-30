Інститут книги розподілив майже 82 млн грн грантів інституційної підтримки видавництвам

Найбільше, по 5 млн грн, отримають такі видавництва: "Ранок", "Віват", "КМ-Букс","НК Богдан", "Фоліо".

Український інститут книги розподілив майже 82 млн грн грантів інституційної підтримки на оплату прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виданням книжкової продукції державною мовою.

Про це повідомила пресслужба інституту.

"Український інститут книги затвердив перелік заявок на отримання інституційної підтримки, які відповідають вимогам Порядку надання інституційної підтримки у формі грантів суб’єктам видавничої справи.Загальна сума виділених коштів на затверджений перелік заявок на отримання інституційної підтримки видавців у 2020 році – майже 82 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Найбільше, по 5 млн грн, отримають видавництва:

"Ранок"

"Віват"

"КМ-Букс"

"НК Богдан"

"Фоліо"

"ВСЛ"

"Книголав" отримає майже 3 млн, "Наш Формат" - майже 2 млн, "АССА" - трохи більше 2 млн.

Також менші гранти отримають:

"Видавництво" - 112 477 грн

"Вавілонська бібліотека" - 37 492 грн

"Сафран" - 74 949 грн

"Вовкулака" - 278 993 грн

"Крокус" - 253 829 грн

"Жупанський" - 497 378 грн

"Дім Химер" - 335 270 грн

У листопаді Український інститут книги оголосив про приймання заявок щодо надання інституційної підтримки у формі грантів суб'єктам видавничої справи. Кошти гранту можуть бути використані видавцем з дати прийняття Наглядової радою Інституту рішення про надання гранту, на оплату прямих витрат, безпосередньо пов’язаних з виданням книжкової продукції державною мовою.

Нагадаємо, у жовтні Інститут книги вчетверте представив Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку. Цьогоріч наймасштабніший і найдавніший книжковий захід світу вперше відбувся в онлайн-форматі.