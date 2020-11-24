Конец света в отдельно взятой отрасли

В предполагаемый новый карантин и даже независимо от того, будет ли он долгим, окончательно закроются до 1/3 книжных, недобитых предыдущим карантином. Странное условие получения грантов институционной поддержки от украинского института книги в виде неподачи на другие аналогичные гранты, не дало возможности издателям подавать на поддержку своих магазинов и сетей, находящихся на одном юрлице. Ещё более странное условие укф, не поддерживающее книжные магазины-фопы, поставило участников рынка в неравные условия по поддержке. Таким образом, ура, сети выживут, несетевые магазины, видимо, сильно сократят поголовье. С 1 января, я думаю, многие прекратят барахтаться.

Фото: Анна Стешенко

Издатели в ожидании завершения процедуры закупки от уик на самую маленькую за последние годы сумму и с самой странной за эти годы процедурой отбора (менее 500 шт одного наименования в самом конце кризисного года - "непозбувна бентега"). Грантовая поддержка, безусловно, многих спасёт от краха, ее формат, думаю, приведет Минфин к замечательной экономии примерно четверти суммы от 150 млн. Формат помощи в виде поддержки будущего выпуска до конца года с непонятной до сих пор отчетностью - умиляет.

Беспомощность позитивной части государства в поддержке своих креативных индустрий выразилась в борьбе одинокого МКИП с системой, выстроенной другими госструктурами с целью сохранения остатков на корсчетах казначейства. Видимо, с 1 января придется всем вместе продолжать бороться за грантовую поддержку дубль два или идти в медбратья, как предлагает замечательный зам медицинского Министра.

Дальнейшая революция в технологиях продвижения продукции украинских издательств через интернет различными способами буксует из-за нежелания руководителей государства признать, что отсутствие действенных мер по внесению в законодательство ответственности потребителей за пиратство всех типов полностью остановило то немногое, что может позволить выжить креативным индустриям в карантин.

Думаю, в январе доля продаж книг через интернет-магазины может достичь 40%, но не благодаря росту продаж в этом сегменте, а из-за падения других сегментов рынка.

В новом году впервые сильно сократится количество новых переводов зарубежной литературы - на этот раз из-за отсутствия денег на покупку прав в прежнем объеме у издателей в 2020 году. Медленный процесс появления переводных книг только сейчас реагирует на карантин весны.

Возобновившийся массовый ввоз книг из России покажет производителям Украины отношение государства. Именно в кризис, когда взаимные неплатежи и отсутствие потребительского спроса требует максимальной защиты украинского книжного рынка протекционистскими мерами, мы открываем широко границу для ввоза продукции из страны-агрессора, где поддержка издателей государством достигла пика именно в этот год.

Если в 2020 типографии ещё могли частично на себя принять проблемы издателей, улучшив условия оплаты и понизив цены, то их ресурс уже исчерпан и нужно искать абсолютно другие методы поддержки книжного рынка, например, такие, как это сделала Франция - книжные посылки за 0.01€ для независимых магазинов и издателей.

Многократные разговоры о библиотечной реформе не привели пока к ее старту, в результате система зависла на полпути к реальной реформе, когда старый хозяин (государство) уже не имеет существенных инструментов давления, а новый(ОТГ) считает полученную библиотечную систему лишним балластом, от которого пытается избавиться.

Когда дым поддержек, закупок, истерик закончится, думаю, представители отраслей культуры, в любом случае, сформулируют свои требования на 2021 по выживанию, которые при поддержке МКИП вынесут на общественный суд. И это будет не пир во время чумы, а попытка инвалида выжить в тяжелое время. Вторая редакция закона о поддержке креативных индустрий была бы к месту при принятии бюджета, но понадобится хотя бы сразу вдогонку.

Граждане страны, привыкнув к майданным методам решения перезревших проблем, не всегда могут понять постоянные попытки деятелей культуры повлиять на государственные институты именно эволюционным путем, путем уб еждения, а не принуждения. И в этот раз, похоже, все должно быть именно так.