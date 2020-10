Інститут книги вчетверте представить Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку

Український інститут книги вчетверте представить нашу країну на 72-му Франкфуртському книжковому ярмарку. Цьогоріч наймасштабніший та найдавніший книжковий захід світу вперше відбудеться в онлайн-форматі. Він пройде 14-18 жовтня.

УІК долучиться до програми із власними заходами, а також розмістить на сайті ярмарку каталоги українських ілюстраторів і нових книг, інформує пресслужба інституту.

Так, 15 жовтня об 11:00 (за київським часом) команда інституту проведе онлайн-презентацію Report on the State of Publishing in Ukraine (“Звіту про стан видавничої галузі України”). Спікери озвучать статистичні дані, серед яких - результати дослідження “Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання”, а також дослідження українського книжкового ринку, яке провела Британська Рада в Україні у співпраці з Українським інститутом книги.

16 жовтня о 12:00 УІК проведе онлайн-презентацію програми підтримки перекладів. Під час заходу представники Інституту розкажуть про суть та мету програми та про результати першого конкурсу Translate Ukraine.

Окрім презентацій, УІК підготував для учасників ярмарку й іншу інформацію, яку розмістять на сайті заходу. Перша - англомовний каталог найновіших текстів сучасної української художньої літератури New Books From Ukraine. До нього увійшли книги, які побачили світ 2020 року, а також ті, що вийшли за сприяння програми підтримки перекладів Translate Ukraine. Друга - каталог вітчизняних ілюстраторів Illustrators From Ukraine.

Нагадаємо, торік для 71-го Франкфуртського книжкового ярмарку УІК підготував від України стенд з темою Ukraine: history of stories. До нього залучили 28 учасників-видавців, які представили свої книги.