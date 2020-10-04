11-й Одеський кінофестиваль оголосив переможців

3 жовтня під час онлайн-церемонії закриття були оголошені переможці 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю.
Про це повідомляє пресслужба кінофестивалю.
Найкращих визначали журі та глядачі, за результатами голосування яких обрали лауреатів Гран-Прі Міжнародного конкурсу та “Призу глядацьких симпатій” Національного конкурсу.
Переможці 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю (повний список):
Конкурс європейських документальних фільмів
- Найкращий фільм - “Воєнні канікули” (реж. Моріц Шульц)
- Спеціальний диплом журі - “Земля Ґеварa” (реж. Кутайба Баргамджі) та “Перед оркестром” (реж. Анна-Карін Ґренрос).
ФІПРЕССІ
- найкращий український повнометражний фільм - “Бєс” (реж. Єгор Трояновський)
- найкращий український короткометражний фільм - "Чачьó", (реж. Віталій Гавура).
Національний конкурс
- Найкращий короткометражний фільм - "Прощавай, Головін" (реж. Мат’ю Ґрімар)
- Найкращий повнометражний фільм - “Не все буде добре” (реж. Адріан Пірву, Олена Максьом).
- Найкраща акторська робота - Марія Хомутова за роль у стрічці "Двоє" (реж. Владислав Вітрів)
- Найкраща режисерська робота - Адріана Пірву та Олена Максьом за стрічку “Не все буде добре”.
- Гран-Прі - “Віктор_Робот” (реж. Анатолій Лавренишин)
Міжнародний конкурс
- Найкраща акторська робота - ансамбль акторок з фільму “Материнство” (реж. Маура Дельперо): Лідія Ліберман, Деніз Каррізо, Аґустина Малале
- Найкращий режисер - Фабріс дю Вельс, який зняв фільм “Обожнювання”
- Найкращий фільм - “Атлантида” Валентина Васяновича.
- Спеціальна згадка журі - “Служителі” (реж. Іван Остроховський) та “Ти помреш у двадцять” (реж. Амджаж Абу-Алала) за музику до стрічки.
- Ґран-прі Міжнародного конкурсу - “Вечеря в Америці” (реж. Адам Ремейер).
Почесною нагородою “Золотий Дюк” за внесок у кіномистецтво відзначили Романа Балаяна та Роя Андерссона.
Нагадаємо, цього року Одеський кінофестиваль перенесли і організували онлайн через пандемію коронавірусу. Організатори влаштували тиждень додаткових переглядів фестивальних кінохітів, який триватиме з 4 до 11 жовтня. У цей період можна придбати як квитки на окремі покази, так і абонемент за акційною ціною 500 грн із доступом до всіх фільмів.