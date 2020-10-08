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"Тарілку" на Либідській у Києві внесуть до реєстру пам’яток архітектури

Ткаченко вирішив захистити проєкт архітектора Флоріана Юр’єва від зазіхань забудовників.

"Тарілку" на Либідській у Києві внесуть до реєстру пам’яток архітектури
Фото: Женя Савилов/focus.ua

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики внесла "Літаючу тарілку" на площі Либідській у столиці до реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, проєкт архітектора Флоріана Юр’єва вже давно став ласим шматком для забудовників, "плани яких були націлені, очевидно, що не на збереження одного із символів Києва".

"Будівля є унікальною за своїм архітектурним рішенням. Продумані акустичні ефекти та планування першого рівня роблять її однією з небагатьох таких будівель у столиці. Після реставрації споруда може стати сучасною концертною залою", - написав Ткаченко у фейсбуці.

Міністр дав п’ять днів Київській міській державній адміністрації та мерові столиці Віталію Кличку, щоб внести "Тарілку" у список щойно виявлених пам’яток об’єктів культурної спадщини.

Напередодні в Мінкульті повідомили, що український борщ увійде до Національного переліку культурної спадщини.

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