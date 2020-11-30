У "Феофанії" проліковано вже 150 хворих на COVID-19 пацієнтів

У клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами станом на 23 листопада проліковано 150 пацієнтів, хворих на COVID-19, для лікування хворих на коронавірус переформатовано лікувально-діагностичний корпус №3.

Про це повідомляє агентство Укрінформ.

"На даний час у КЛ "Феофанія" переформатовано лікувально-діагностичний корпус №3 для лікування пацієнтів із важким і вкрай важким перебігом захворювання на COVID-19... Станом на 23.11.2020 у КЛ "Феофанія" ДУС проліковано 150 пацієнтів, хворих на COVID-19. Для забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з важким і вкрай важким перебігом захворювання на COVID-19 розгорнуто 42 ліжка у перепрофільованому окремому корпусі з матеріально-технічним забезпеченням, що відповідає рекомендаціям МОЗ України. За необхідності ліжковий фонд для пацієнтів, хворих на COVID-19, буде збільшено", - зазначили в лікарні.

Водночас, як зауважили у клінічній лікарні "Феофанія, "попри посилену увагу до боротьби з коронавірусом SARS-CoV-2 та лікування інфекційних пацієнтів, ми не можемо забути про людей, які потребують невідкладної медичної допомоги (невідкладні стани в нейрохірургії, онкології, неврології, кардіології, ендокринології та інші), в тому числі променевої терапії, що не може бути відтермінована". У цьому контексті у лікарні поінформували, що на даний час у "Феофанії" 45 пацієнтів отримують променеве лікування онкопатології з використанням новітніх технологій, що є унікальним і не застосовується в інших медичних закладах в Україні.

На початку листопада стало відомо, що київську лікарню "Феофанія" можуть віддати для хворих на COVID-19. Зазначалося, що на нараді в Офісі президента цю ідею підтримали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак були і противники такого рішення.

12 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких 9 листопада підтвердили коронавірус, перебувають в ізольованих палатах київської лікарні "Феофанія".

23 листопада глава держави і керівник його Офісу повідомили про одужання від коронавірусної недуги.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 липня 2020 року № 1504 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 10 вересня 2020 року № 2081) клінічну лікарню “Феофанія” й Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини, які перебувають у підпорядкуванні Державного управління справами, включено до Переліку державних медустанов, що надають стаціонарну меддопомогу хворим на COVID-19.

Станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.