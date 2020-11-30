Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Последняя бандероль
Последняя бандероль
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві ще 1460 людей захворіли на коронавірус

13 людей померли, 88 одужали.

У Києві ще 1460 людей захворіли на коронавірус
Фото: Макс Требухов

У Києві минулої доби зафіксували 1460 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 70 478. Захворіли:

  • 783 жінки віком від 18 до 94 років
  • 515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв
  • 99 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 63 хлопчики від 9 місяців до 17 років. 

Захворіли, зокрема, і 62 медики", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 13 людей. Усього від коронавірусу за період пандемії померли 1292 киян.

Одужали минулої доби 88 мешканців столиці. Усього коронавірус подолали 22 843 киян.

"У стаціонарах медзакладів міста лікуються 2 222 хворих на коронавірус. Із них 35 дітей. 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 335 людей. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – 57%", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях. За добу госпіталізовано 1 161 особу. 114 пацієнтів померли, 5 771 особа одужала.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також