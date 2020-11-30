У Києві ще 1460 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували 1460 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 70 478. Захворіли:

783 жінки віком від 18 до 94 років

515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв

99 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 63 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 62 медики", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померли 13 людей. Усього від коронавірусу за період пандемії померли 1292 киян.

Одужали минулої доби 88 мешканців столиці. Усього коронавірус подолали 22 843 киян.

"У стаціонарах медзакладів міста лікуються 2 222 хворих на коронавірус. Із них 35 дітей. 926 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 335 людей. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – 57%", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях. За добу госпіталізовано 1 161 особу. 114 пацієнтів померли, 5 771 особа одужала.