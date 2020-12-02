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За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19

Загальна кількість інфікованих - 64,1 млн осіб, 44,4 млн пацієнтів - одужали.

За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

За добу в світі виявили 577 269 нових випадків коронавірусу COVID-19. Померли за добу 11 894 пацієнтів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі станом на 2 грудня зафіксовано 64 195 738 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 486 844 осіб.

Побороли хворобу і вилікувалися 44,4 млн пацієнтів.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на восьмому в Європі.

Нагадаємо, в Україні 2 грудня зафіксовано ще 13 141 новий випадок ковіду, 13 882 пацієнти одужали.

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