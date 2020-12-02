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Саміт лідерів країн G20 наступного року відбудеться у Римі

1 грудня  офіційно почалося головування Італії у "Групі двадцяти".

Саміт лідерів країн G20 наступного року відбудеться у Римі
Онлайн-саміт лідерів G20 у листопаді
Фото: EPA/UPG

Саміт "Групи двадцяти" (G20) відбудеться 30-31 жовтня 2021 року у Римі.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Італії, яка 1 грудня почала головування у G20 передає "Радіо Свобода".

"1 грудня 2020 року офіційно почалося головування Італії у «Групі двадцяти». Календар включає проведення численних зустрічей на рівні міністрів, до яких слід додати Саміт лідерів (G20) у Римі 30-31 жовтня 2021 року, та численні «спеціальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Також протягом року заплановане проведення заходів, присвячених різним актуальним темам, зокрема - розширенню прав жінок, інноваціям, екології та іншим.

В основі логотипу запланованого саміту - Вітрувіанська людина Леонардо да Вінчі, яка символізує гармонію і гуманізм.

Нагадаємо, цього року через пандемію ковіду лідери G20 провели у листопаді віртуальний саміт під головуванням Саудівської Аравії, за підсумками якого закликали об’єднати зусилля у боротьбі з коронавірусом. Країни G20 виділили понад $21 млрд на боротьбу з захворюванням - діагностику, створення вакцини, терапію, а також дослідження вірусу. 

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