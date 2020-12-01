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​ЦВК призначила нові вибори мера Конотопа, де обраний міський голова помер від коронавірусу

Повторні вибори відбудуться 24 січня 2021 року.

​ЦВК призначила нові вибори мера Конотопа, де обраний міський голова помер від коронавірусу
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія України призначила нові вибори мера міста Конотоп Сумської області.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Повторні вибори міського голови відбудуться 24 січня наступного року.

16 листопада стало відомо, що мер міста Олександр Луговий, який переміг на виборах, помер від ускладнень після перенесення коронавірусу.

Луговий набрав на виборах 25 жовтня 37,34% голосів.

Він був заступником начальника філії Конотопського райавтодору, фермером, депутатом Сумської облради у 2010-2014 роках і Конотопської районної ради протягом трьох скликань. Також у 2010-2014 роках був головою Конотопської райадміністрації.  На виборах мера Конотопа балотувався як самовисуванець.

 

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