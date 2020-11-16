Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий

У жовтні він захворів коронавірусом.

Помер переможець виборів мера Конотопа Олександр Луговий.

Він захворів коронавірусом ще до виборів, пише місцеве видання "Сумські дебати". Луговий був госпіталізований, 31 жовтня на своїй сторінці в Facebook повідомив, що стан здоров'я поліпшується.

Інформацію про смерть повідомив чинний міський голова Артем Семеніхін, повідомляє "Суспільне". Тепер в Конотопі мають відбутися повторні вибори.

Фото: Facebook Олександр Луговий Олександр Луговий

На виборах 25 жовтня Олександр Луговий набрав 37,34% голосів.

Олександр Луговий був заступником начальника у філії "Конотопського райавтодору", фермером, депутатом Сумської облради у 2010-2014 роках та Конотопської районної ради протягом трьох скликань.

Також у 2010-2014 роках був головою Конотопської райадміністрації.

На виборах мера Конотопа балотувався як самовисуванець.

Нагадаємо, що 28 жовтня чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ, помер від коронавірусної недуги.

29 жовтня через коронавірусну хворобу помер міський голова Новгорода-Сіверського (Чернігівська область) Олег Бондаренко.