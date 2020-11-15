Окупанти за добу один раз порушили "тишу" на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Упродовж поточної доби, 15 листопада, російські окупанти на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю на ділянці поблизу Мар’їнки.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, на ділянці поблизу Мар'їнки противник застосував стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - йдеться у повідомленні.

В Штабі ООС стверджують, що загалом ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військові продовжують дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 14 листопада, на Донбасі Росія тричі порушила режим припинення вогню.