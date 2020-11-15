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У Києві триває акція “Порожні стільці” на підтримку українських політв’язнів

Журналісти, письменники, музиканти та актори розповідають історії про політичних в’язнів та полонених.

У Києві на Софійській триває правозахисна акція “Порожні стільці” на підтримку українських політв’язнів у Росії й Криму, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Організатори події – Український ПЕН та Центр громадянських свобод. Про це повідомляє кореспондент LB.ua

Журналісти, письменники, музиканти та актори розповідають історії про політичних в’язнів та полонених. 

Фото: Максим Требухов

Зазначимо, з кінця 1980-х років 15 листопада світ відзначає День ув’язненого письменника, або День порожніх стільців (Empty Chair Day). Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через ув’язнення, переслідування, зникнення чи вбивство.

Фото: Максим Требухов

В Україні вже кілька років акція присвячується не лише українським ув’язненим авторам, а й усім українським заручникам Кремля.

“Під час заходу в Києві у рамках глобальної кампанії #PrisonersVoice відомі письменники, журналісти, актори та музиканти стануть голосом заручників Кремля і розкажуть їхні історії”, – зазначили організатори.

Фото: Максим Требухов

В акції, зокрема, взяли участь, письменники Андрій Курков та Лариса Денисенко і журналісти Юрій Макаров та Вахтанг Кіпіані.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

За інформацією Центру громадянських свобод, станом на сьогодні щонайменше 234 українці перебувають в полоні в ОРДЛО, а також у тюрмах Російської Федерації та Криму утримують близько 99 громадян України за політичними мотивами.

З них – 76 кримських татар, зокрема 8 громадянських журналістів: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов та Рустем Шейхалієв.

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