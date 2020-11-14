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Прикордонники Луганського загону знайшли у лісі кулемет

Про знахідку повідомили правоохоронцям.

Прикордонники Луганського загону знайшли у лісі кулемет
Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Луганського загону, які виконують завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил, знайшли предмет схожий на крупнокаліберний кулемет.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Сталося це на ділянці, де поряд і кордон з Російською Федерацією, і лінія розмежування з тимчасово окупованою частиною Луганщини.

"Предмет схожий на 14,5 мм крупнокаліберний кулемет Владімірова танковий прикордонний наряд знайшов у лісі поблизу залізничної станції «Ільєнко»", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники проінформували про знахідку співробітників правоохоронних органів. Підозрілий предмет вилучили і направили на експертизу.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині СБУ виявила замаскований схрон з гранатами і вибухівкою.

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