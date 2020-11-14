Окупанти на Донбасі використали безпілотник

Упродовж минулої доби на Донбасі зафіксовано п’ять порушень домовленостей з боку РФ.

Про це повідомив прессцентр штабу Операції об’єднаних сил.

Поблизу Кам’янки окупанти застосували міномет калібру 82 міліметри. Неподалік Водяного противник здійснив постріли з автоматичного станкового гранатомета та ручного протитанкового гранатомета.

У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Ворожий вогонь було припинено.

У районі Шумів російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Безпілотник противника “було успішно подавлено”.

Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

Від початку поточної доби, 14 листопада, порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Нагадаємо, 12 листопада незаконні збройні формування Російської Федерації сьогодні здійснили дві провокації та відкрили вогонь біля населених пунктів Кам’янка та Водяне.