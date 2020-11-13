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За добу на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку окупантів

Втрат серед ЗСУ не було.

За добу на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку окупантів
Фото: Макс Левин

Упродовж поточної доби, 13 листопада, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поряд із населенним пунктом Кам’янка, бойовики застосували міномет калібру 82 міліметри, а неподалік Водяного - автоматичний станковий гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.

Окрім того, поблизу Мар’їнки зафіксовано роботу снайпера окупантів.

"Аби зберегти життя та здоров’я українських захисників, Об’єднані сили надали адекватну відповідь. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації та її найманців припинилися. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі операції Об’єднаних сил на Донбасі також зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військовослужбовців не було.

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