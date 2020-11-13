Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві вшанували пам'ять ​Романа Бондаренка, якого до смерті забили правоохоронці в Мінську

Люди принесли до посольства Білорусі квіти та свічки.

У Києві вшанували пам'ять ​Романа Бондаренка, якого до смерті забили правоохоронці в Мінську
Фото: Макс Требухов

Сьогодні в Києві вшанували пам'ять білоруса Романа Бондаренка, якого напередодні до смерті забили правоохоронці в Мінську.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Люди принесли до будівлі посольства Білорусі квіти та свічки. У руках вони тримали білоруські біло-червоно-білі прапори та плакати з написами "Ви усі причетні", "Дайте людям жити" та "Живе Білорусь".

Також учасники акції принесли плакати з портретом Олександра Лукашенка і замалювали його червоною фарбою як символом крові.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі". Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман отримав травми. Потім його відвезли у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли до лікарні, де Романа вже не змогли врятувати.

У Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосила  Лукашенка. Громадяни, які відстоюють свої голоси і переконані у фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом. Силовики застосовувують до протестувальників спецзасоби та тортури.

Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також