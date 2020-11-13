Сьогодні в Києві вшанували пам'ять білоруса Романа Бондаренка, якого напередодні до смерті забили правоохоронці в Мінську.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Люди принесли до будівлі посольства Білорусі квіти та свічки. У руках вони тримали білоруські біло-червоно-білі прапори та плакати з написами "Ви усі причетні", "Дайте людям жити" та "Живе Білорусь".

Також учасники акції принесли плакати з портретом Олександра Лукашенка і замалювали його червоною фарбою як символом крові.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі". Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман отримав травми. Потім його відвезли у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли до лікарні, де Романа вже не змогли врятувати.

У Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосила Лукашенка. Громадяни, які відстоюють свої голоси і переконані у фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом. Силовики застосовувують до протестувальників спецзасоби та тортури.

Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.