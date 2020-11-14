У Чернівцях підприємці перекрили дорогу, протестуючи проти «карантину на вихідні»

Підприємці передали до облдержадміністрації заяву з вимогою дозволити їм працювати.

У Чернівцях приблизно 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогами дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня.

Про це пише Суспільне.

Директор ринку Ігор Маслянчук запевнив, що підтримує вимоги підприємців. Він запропонував їм передати до облдержадміністрації звернення з вимогою дозволити їм працювати, що підприємці і зробили.

За словами підприємця Віталія Лаврущака, вони можуть організувати роботу з дотриманням усіх карантинних вимог, оскільки ринок не є закритим приміщенням.

Водночас заступник мера Чернівців Олександр Паскар заявив раніше, що в місті дотримуватимуться всіх вимог карантину вихідного дня.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 14 листопада почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”.

У Львові з самого ранку поліцейські патрулюють біля найбільших ринків міста.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду, адже вихідні в місті скасовуються.

У Дніпрі також не буде карантину вихідного дня, бо "міська комісія ТЕБ і НС захворіла і не може імплементувати рішення уряду".

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою".

Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направила звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Водночас петиція про відміну “карантину вихідного дня” набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.