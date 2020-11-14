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У Дніпрі не буде карантину вихідного дня – "міська комісія ТЕБ і НС захворіла і не може імплементувати рішення уряду"

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. 

У Дніпрі не буде карантину вихідного дня – "міська комісія ТЕБ і НС захворіла і не може імплементувати рішення уряду"
Фото: dyvys.in

У Дніпрі не будуть вводити карантин вихідного дня, що набув чинності згідно з розпорядженням уряду з 00 години суботи.

Мер міста Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що "міська комісія ТЕБ та НС захворіла".

"Ні, не коронавірусом. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомилися. І імплементувати рішення Кабміну не в силах", - написав Філатов. 

Він звернувся до підприємців та побажав їм хороших вихідних, а також закликав дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Філатов нагадав, що Дніпро і область займають друге місце з кінця за захворюваністю коронавірусом і входять у трійку регіонів з найменшим поширенням хвороби.

Нагадаємо, що рішення про впровадження карантину вихідного дня з жорсткими обмеженнями було ухвалено урядом у середу. Заборонено працювати ТРЦ, речовим і побутовим магазинам, салонам краси, а кафе і ресторанам можна обслуговувати тільки на виніс чи доставку.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду, адже вихідні в місті скасовуються.

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою". Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направила звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. А також, що мери не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.

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