Міськрада Чернігова просить Кабмін скасувати карантин вихідного дня

Міськрада Чернігова направив звернення до Кабінету міністрів, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

На сайті міськради опубліковане рішення виконавчого комітету від 13 листопада 2020 року № 512 "Про звернення виконавчого комітету Чернігівської міської ради до Кабінету міністрів України, народних депутатів України щодо скасування «карантину вихідного дня»".

У міськраді зазначають, що впровадження таких жорстких обмежень відбулося без будь-якого дослідження, яким чином карантин вихідного дня вплине на динаміку поширення COVID-19, а також без проведення консультацій з міськими головами обласних центрів і з представниками бізнес-спільноти, які понесуть найбільші втрати.

"Міський бюджет Чернігова в результаті введення "карантину вихідного дня" в листопаді понесе суттєві втрати на додаток до втрачених 200 млн гривень обумовлених введенням карантину в 2020 році. В разі впровадження "карантину вихідного дня" міський бюджет очікують втрати, розмір яких взагалі важко передбачити", - йдеться у зверненні.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Також уряд скасував адаптивний карантин. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня не підтримали троє міністрів.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду.

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою". Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира.

У Київській міській дерадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. А також, що мери не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.