Водія, який спричинив ДТП зі двома загиблими на Великій кільцевій дорозі, зарештували на два місяці.

Такий запобіжний захід обрав для винуватця аварії Шевченківський районний суд м. Києва, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Дії 23-річного підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

Фото: пресслужба Київської міськпрокуратури

Фото: пресслужба Київської міськради

Нагадаємо, водій служби таксі Uber, керуючи автомобілем «Hyundai», під час здійснення маневру не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна та в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій перебували люди.

Внаслідок ДТП постраждало четверо осіб. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна місцева мешканка померла у кареті "швидкої".

Зазначимо, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння, попередньо чоловік заснув.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в м. Києві.

Ввечері 11 листопада в Одесі авто влетіло в автобусну зупинку, постраждало 4 людей.

7 листопада у Харкові на проспекті Науки автомобіль збив трьох пішоходів, які стояли на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

За кермом авто перебував громадянин Єгипту. Київський районний суд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 10,51 млн гривень.