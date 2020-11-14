Для бібліотек Луганщини придбали 600 примірників книжки Кіпіані про справу Стуса

Для бібліотек Луганської області придбали більше 600 примірників книжки Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”.

Про це повідомила у соцмережі Facebook співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

Книжки придбали за ініціативи голови Львівської облради Олександра Ганущина. Їх отримають 273 шкільних бібліотек і 297 бібліотек.

Фото: facebook Ірини Геращенко

Перші книжки вже прибули у Сєвєродонецьк.

“Перші книжки вже передали місцевим бібліотекам. Ми вітаємо цю правильну ініціативу”, – написала Геращенко.

Нагадаємо, Міністр культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що закупить для національних бібліотек частину накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

У жовтні Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" за авторством Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука". Суд також зобов'язав Кіпіані та видавництво видалити з твору інформацію про Медведчука.

Недостовірною визнано інформацію: "Чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук... Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?".

Як відомо, Медведчук був адвокатом Василя Стуса. І, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.

"Справа Василя Стуса" - збірник документів із шеститомної кримінальної справи КДБ УРСР проти українського письменника.

У серпні 2019 року лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Медведчук вимагав заборонити продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги.