Ресторатори апелюють до рішення міськвиконкому, що дозволяє працювати на вихідних.

У Львові тривають рейди – поліцейські перевіряють ресторани на дотримання правил «карантину вихідного дня».

Як стало відомо lb.ua, ресторатори апелюють до рішення міськвиконкому, що дозволяє працювати на вихідних.

Наразі нікого не закрили, лише вручають протоколи про порушення.

Додамо, співвласник "Холдингу емоцій "!FEST" Юрій Назарук написав про перевірку ресторації на площі Ринок.

“Єдине, шо за весь час зуміли професійно робити наші урядовці - це боротись зі своїм народом. Причому кожні наступні роблять це краще. Традиційно в бронижелетах, з хамством масках, і без необхідної процедури. Просто заблокувати вхід”, – зазначив він.

Фото: facebook Юрія Назарука

“Ніколи не бачив аби колись поліція з таким запалом та задоволенням боролась з бандюками, як захоплено ганяти підприємців. Так виглядає підтримка та співправця урядом України підприємців”, – додав Назарук.

Фото: facebook Юрія Назарука

Назарук запропонував: або закрити абсолютно все, або “не робити безглуздої показухи”.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 14 листопада почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”.

У Львові з самого ранку поліцейські патрулюють біля найбільших ринків міста.

У Чернівцях приблизно 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу з вимогами дозволити роботу базару під час карантину вихідного дня.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду, адже вихідні в місті скасовуються.

У Дніпрі також не буде карантину вихідного дня, бо "міська комісія ТЕБ і НС захворіла і не може імплементувати рішення уряду".

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою".

Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направила звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Водночас петиція про відміну “карантину вихідного дня” набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.