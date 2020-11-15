Поліція виявила найбільше “виборчих порушень” у Херсоні та Одесі

З початку доби Національна поліція отримала 54 повідомлення, пов’язані з порушеннями виборчого процесу.

Про це повідомило Управління комунікації Нацполіції України.

Станом на 15:00 до підрозділів поліції надійшло 54 повідомлення, пов’язаних із виборчим законодавством. Зокрема 18 – у Херсонській, 13 – в Одеській, 12 – у Київській, по 4 – у Донецькій та Сумській, 3 – у Волинській областях.

При цьому найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації.

За результатами перевірок складено два адміністративні протоколи: за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) у Херсонській області та за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Київській області.

Окрім цього, поліція Одещини розпочала два кримінальні провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України за фактом несвоєчасного відкриття двох дільниць.

Фото: пресслужба Нацполіції

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в низці міст України триває другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосують Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.

До забезпечення правопорядку під час другого туру виборів залучено понад 5 тис. поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України та ДСНС України.