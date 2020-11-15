У перший день «карантину на вихідні» поліція припинила роботу 1355 закладів

Поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень.

За добу поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень під час вихідних.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Загалом поліція отримала 1029 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.

У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні:

891 закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення;

416 закладів громадського харчування;

21 дискотек та нічних клубів;

18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів;

6 торговельно-розважальних центрів;

3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів).

Фото: пресслужба МВС

Додамо, за дотриманням правил карантину слідкують 20 000 правоохоронців.

Зокрема працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 14 листопада почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду, адже вихідні в місті скасовуються. У Дніпрі також не буде карантину вихідного дня, бо "міська комісія ТЕБ і НС захворіла і не може імплементувати рішення уряду". У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою".

Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направила звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Петиція про скасування “карантину вихідного дня” на сайті Офіса президента набрала понад 25 тис. голосів, необхідних для її розгляду.