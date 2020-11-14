Столичні поліцейські склали адмінпротоколи на адміністрацію двох ресторанів за порушення "карантину вихідного дня".

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Сьогодні, 14 листопада, правоохоронці під час рейдів встановили факти порушення карантинних обмежень в ресторанах «Хлібний» та «Редкая птица»", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські припинили роботу закладів, вивели з приміщень відвідувачів та склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше поліція Києва знайшла "замаскований" бар, який працював після 22:00.

11 листопада Кабінет міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження чали діяти вже з цих вихідних. Також уряд скасував адаптивний карантин.

13 листопада Нацполіція повідомила, що збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину