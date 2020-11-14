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В українській армії зафіксували дві смерті від ковіду

Померли військовослужбовці зі Житомирської та Львівської областей.

В українській армії зафіксували дві смерті від ковіду
Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

У Збройних силах України зафіксовано дві нові смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

Померли військові зі Житомирської та Львівської областей. Загальна кількість летальних випадків від ковіду становить 23.

За минулу добу зареєстровано 179 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 27 осіб.

Станом на 14 листопада в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 2494 особи.

Всього за час пандемії одужало 5230 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 354 особи.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні було виявлено 12 524 нових випадків захворювання на коронавірус. Померла 191 особа, одужало 4 962 українців.

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