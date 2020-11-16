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Окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців не було.

Окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 15 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі населеного пункту Мар’їнка бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосували підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців не було.

Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю та здоров’ю", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму новому відео з "Феофанії" звернувся до жителів окупованих територій Донбасу і наголосив, що Україна відкрита для них і створює нові пункти пропуску та розбудовує прифронтову інфраструктуру.

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