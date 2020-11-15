Пляшки з речовиною заховали у паливному баку автомобіля "Фольксваген" української реєстрації.

Українські прикордонники 14 листопада у пункті пропуску "Гоптівка" у Харківській області при огляді авто, яке прямувало до Росії, виявили у бензобаці майже 11 кг наркотиків.

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби України.

Зазначається, що сіро-зелена наркотична речовина рослинного походження була розфасована у 28 однолітрових пластикових пляшок. Їх заховали у паливному баку автомобіля "Фольксваген" української реєстрації.

"Автівкою до РФ прямував 50-річний українець. Він помітно нервував та плутався у відповідях, тому прикордонники Харківського загону й ініціювали спільний з митниками поглиблений огляд. По даному факту повідомлено компетентні правоохоронні органи", - сказано у повідомленні.

У діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Нагадаємо, раніше у жовтні у міжнародному аеропорту "Бориспіль" співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Києва, який намагався налагодити оптовий канал нелегального ввозу в країну смартфонів iPhone12.