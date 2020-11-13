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Прессекретар Путіна: місцеві вибори в Україні свідчать про те, що "русофобські антитіла не такі і сильні"

Пєсков зазначив, що українці і росіяни - два "споріднені, але не братні народи".

Прессекретар Путіна: місцеві вибори в Україні свідчать про те, що "русофобські антитіла не такі і сильні"
Дмитрий Песков
Фото: inforesist.org

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков упевнений, що в Україні існують "русофобські антитіла", але, на його думку, вони зникнуть "досить швидко".

Про це він розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

При цьому Пєсков зазначив, що українці і росіяни - два "споріднені, але не братні народи".

Він також висловив думку, що за останні роки керівництво України "неабияк попрацювало, щоб спровокувати ворожі відчуття щодо Росії".

"Ми не думаємо, що це такий довгостроковий антиросійський імунітет. Ні, він не може бути довгостроковим. Ці антитіла зникнуть швидко... Штучно насаджені русофобські антитіла зникнуть швидко", - сказав Пєсков. При цьому він зазначив, що результати місцевих виборів в Україні показали, що "антитіла-то і не такі сильні".

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Також у деяких містах ще має відбутися другий тур. Зазначимо, що на Донеччині в міську раду Бахмута пройшов ексрегіонал Лук'янов, який підтримував "референдум" на Донбасі, а колишня очільниця звільненого від російських окупантів Слов’янська Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі, пройшла у другий тур виборів мера.

Про перші кадрові призначення після виборів читайте в матеріалі LB.ua "Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы".

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