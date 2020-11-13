Один з найбільших у світі транспортний літак Ан-124 "Руслан" авіакомпанії "Волга-Дніпро" здійснив аварійну посадку в російському Новосибірську і викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Літак отримав серйозні ушкодження, люди не постраждали, інформують російські ЗМІ.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

"Ан-124 "Руслан" вимушено повернувся до Новосибірська після вильоту до Відня через неполадки в двигуні, при посадці він викотився зі смуги. За попередньою інформацією, при посадці у нього пошкодилися пневматики і ліва основна стійка шасі. За словами одного з джерел, також у машини пошкоджені крила", - передає Интерфакс.

Джерело агентства в службах аеропорту "Толмачова" інформує, що командир екіпажу після вильоту повідомив про відмову систем радіозв'язку і запросив посадку. На борту було 14 осіб, ніхто не постраждав.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Співрозмовник агентства уточнив, що аварію могла спричинити пожежа у двигунах. "Після зльоту екіпаж доповів про проблеми в 3 і 4 двигуні. Спрацювали датчики пожежі. Почала падати тяга. Потім відмовив радіозв'язок", - розповів він.

Після аварійної посадки пожежі не було, сказав співрозмовник агентства. Смуга аеропорту була в задовільному стані.

За словами одного джерела, літак летів без вантажу, за словами іншого - на борту було 120 тонн вантажу.

За словами очевидців, літак почав розвалюватися ще в повітрі. Один з уламків впав на склад розподільного центру групи гіпермаркетів "Лєнта".

Ан-124 "Руслан" - радянський, а згодом український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, а до появи Ан-225 "Мрія" був найбільшим літаком. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві.

Торік у червні Подільський районний суд Києва заарештував і заборонив експлуатацію п'яти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 російської авіакомпанії "Волга-Дніпро".