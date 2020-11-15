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Явка виборців на 20:00 склала 23,9%, – "ОПОРА"

У 2015 році явка під час повторного голосування була 34%.

Явка виборців на 20:00 склала 23,9%, – "ОПОРА"
Фото: EPA/UPG

Станом на 20:00 агрегована явка в 7 громадах, в яких проходить другий тур виборів міських голів, становить 23,9%.

Про це у Facebook повідомила голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"Станом на 20:00 агрегована явка в 7 громадах становить 23,9% за даними спостерігачів Громадянська мережа ОПОРА безпосередньо з дільниць (похибка не перевищує 1,4%)", - повідомила Айвазовська.

Вона також зазначила, що у 2015 році явка під час повторного голосування була 34%.

Нагадаємо, явка виборців о 12:00 склала 8,6%. Станом на 16:00 цей показник склав 18,6%.

До спостереження за днем голосування “Опора” залучила 179 громадських спостерігачів у 7 містах на дільницях на основі соціологічно обґрунтованої вибірки.

У неділю, 15 листопада, в низці міст України триває другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосують в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах за депутатів у 53 місцевих радах: 1 міській, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.

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