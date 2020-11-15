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Явка виборців на 16:00 склала 18,6%, – "Опора"

Під час голосування 25 жовтня на всій Україні на цей час явка становила 27%.

Явка виборців на 16:00 склала 18,6%, – "Опора"
Фото: ukrinform.ua

Під час повторного голосування на місцевих виборах 15 листопада інтегрована явка виборців у 7 містах о 16:00 склала 18,6% (похибка 1,1%).

Про це повідомила громадянська мережа “Опора”.

Під час голосування 25 жовтня на всій Україні на цей час явка становила 27%.

Фото: сайт ОПОРИ

Нагадаємо, явка виборців о 12:00 склала 8,6%. Під час голосування 25 жовтня на цей час явка становила 13,5%.

До спостереження за днем голосування “Опора” залучила 179 громадських спостерігачів у 7 містах на дільницях на основі соціологічно обґрунтованої вибірки.

У неділю, 15 листопада, в низці міст України триває другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосують в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах за депутатів у 53 місцевих радах: 1 міській, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.

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