На кількох дільницях у Луцьку порушили порядок видачі бюлетенів

Ще на двох дільницях немає протоколів ранкового засідання.

У Луцьку на двох дільницях немає протоколів ранкового засідання та на двох інших порушено порядок видачі бюлетенів.

Про це інформує громадянська мережа “ОПОРА”.

Зокрема, на виборчій дільниці №071070, що міститься у Луцькому геріатричному пансіонаті, станом на 9:30 не було протоколу ранкового засідання. Відтак, в присутності спостерігача почали його складати.

Також не було протоколу станом на 10:00 на ДВК №071103 спеціальної дільниці у Луцькій міській клінічній лікарні відсутній, тож тут також взялися до його підготовки.

Натомість на дільниці №071044 зафіксували інше порушення – із перевіркою документів, списком виборців та видачею бюлетенів за столом працював один член комісії. Після зауваження порушення усунули.

Фото: сайт ОПОРИ

Аналогічну ситуацію спостерігач зафіксував й на дільниці №071066 – тут процедуру видачі бюлетеня виборцю здійснив 1 член комісії.

Зазначимо, відповідно до частини 6 статті 247 Виборчого Кодексу України голова дільничної виборчої комісії відкриває сейф (металеву шафу) з виборчими бюлетенями і на підставі витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або відповідного акта оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування з кожних місцевих виборів та окремо по кожному виборчому округу, в яких проводиться голосування на виборчій дільниці, отриманих дільничною виборчою комісією.

Ці відомості заносяться секретарем дільничної виборчої комісії до відповідних протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також фіксуються у протоколі засідання комісії.

Відповідно до частини 3 статті 248 Виборчого Кодексу України під час проведення голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії після пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 8 цього Кодексу, за умови наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах (враховуючи відмітку в графі "Примітка" щодо постійної нездатності пересуватися самостійно або запису "Голосує за місцем перебування") надає виборцю список виборців для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.

Виборець ставить підпис за отримання виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень.

Член виборчої комісії повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він отримав. Контрольні талони виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в низці міст України стартував другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосуватимуть в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

У Луцьку в другий тур вийшли ексмер Богдан Шиба (самовисуванець, набрав 13,14%) та радник чинного міського голови Ігор Поліщук ("За майбутнє", 32,47%).