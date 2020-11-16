Транзитний проїзд залишається без обмежень та здійснюється цілодобово.

Пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною

У пункті пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, відкрито пішохідний рух.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Оформлення та пропуск осіб в пішому порядку здійснюється через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» з 14 листопада. Такі зміни введені у зв’язку з тимчасовим закриттям словацькою стороною пункту пропуску «Велке Слеменце» (з нашого боку - «Малі Селменці») та припиненням оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля» (з нашого боку - «Малий Березний»)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляємо, що контрольні операції щодо осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Ужгород" здійснюватимуться з 08:00 до 20:00.

Транзитний проїзд осіб та рух вантажного автотранспорту як на в’їзд, так і на виїзд залишається без обмежень та здійснюється цілодобово.

Нагадаємо, з 9 листопада Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною через коронавірус.

14 листопада в країні продовжили надзвичайну ситуацію на 45 днів, однак послабили жорсткий карантин через зменшення кількості хворих.