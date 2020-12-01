Міноборони сподівається отримати план дій щодо членства України в НАТО у 2021 році

Таран заявив, що потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні.

У Міністерстві оборони сподіваються, що План дій щодо членства в НАТО може бути прийнятий на саміті Північноатлантичного альянсу у 2021 році.

Про це заявив на брифінгу міністр оборони України Андрій Таран.

"Ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному Саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", - сказав Таран.

За словами міністра, сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО — мета, зафіксована у нещодавно прийнятій Стратегії національної безпеки України. За останні сім років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО.

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", - додав Таран.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей (EOP) НАТО. У січні 2020 року, виконуючи доручення президента Володимира Зеленського, Україна подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО.

На сайті Північноатлантичного альянсу повідомляється, що Україна отримає вигоду від спеціально розроблених можливостей для підтримки. Це включає в себе розширений доступ до програм і вправ щодо взаємодії, а також ширший обмін інформацією.