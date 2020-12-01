Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Последняя бандероль
Последняя бандероль
ГоловнаПолітика

Міноборони сподівається отримати план дій щодо членства України в НАТО у 2021 році

Таран заявив, що потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні.

Міноборони сподівається отримати план дій щодо членства України в НАТО у 2021 році
Фото: nato.int

У Міністерстві оборони сподіваються, що План дій щодо членства в НАТО може бути прийнятий  на саміті Північноатлантичного альянсу у 2021 році.

Про це заявив на брифінгу міністр оборони України Андрій Таран.

"Ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному Саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", - сказав Таран.

За словами міністра, сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО — мета, зафіксована у нещодавно прийнятій Стратегії національної безпеки України. За останні сім років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО.

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", - додав Таран.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей (EOP) НАТО. У січні 2020 року, виконуючи доручення президента Володимира Зеленського, Україна подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО.

На сайті Північноатлантичного альянсу повідомляється, що Україна отримає вигоду від спеціально розроблених можливостей для підтримки. Це включає в себе розширений доступ до програм і вправ щодо взаємодії, а також ширший обмін інформацією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також