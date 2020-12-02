У Гонконзі ув'язнили активіста Джошуа Вонга та двох його соратників

24-річний Вонг - один з найвідоміших учасників демократичних протестів в Гонконзі.

Суд ув'язнив відомого активіста Джошуа Вонга та двох його соратників Агнес Чоу та Айвана Лама за організацію в Гонконзі акції протесту у 2019 році.

2 грудня Вонга засуджено до 13,5 місяців ув'язнення, Агнес Чоу - до 10 місяців, а Айвана Лама - до семи місяців, передає DW.

"Подальші дні будуть важкими, але ми триматимемося", - прокричав Вонг, коли його виводили із зали суду.

Раніше всі троє засуджених активістів визнали свою провину в організації несанкціонованого мітингу навпроти будівлі поліцейської президії 21 червня 2019 року. Після цього їх помістили під варту. Активісти сподіваються, що їхнє ув'язнення приверне увагу світової громадськості до судової системи Гонконгу, якою, на переконання активістів, керує Пекін.

24-річний Вонг - один з найвідоміших учасників демократичних протестів у Гонконзі. Він почав організовувати демонстрації ще в підлітковому віці.

Три роки тому Вонга та його однодумців вже засуджували до декількох місяців тюремного ув'язнення у зв'язку з "парасольковою революцією" 2014 року.

Нагадаємо, 2019 року почалися масові протести в Гонконзі. Мітингарі виступили проти посилення впливу Пекіна в Гонконзі та рішень, що обмежують громадянські свободи його жителів.