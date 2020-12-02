У Польщі кількість інфікованих коронавірусом перевищила мільйон

Польща стала 13-ю країною у світі з більш як мільйоном хворих на ковід.

Загальна кількість інфікованих COVID-19 у Польщі від початку пандемії сягнула 1 013 747. Одужали від коронавірусної недуги понад 620 тис. поляків.

Про це інформує польське Міністерство охорони здоров’я.

Повідомляється, що за минулу добу в країні виявили 13 855 нових випадків зараження коронавірусом. Померло 609 інфікованих, з них безпосередньо від COVID-19 - 89 осіб, а 520 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість померлих від початку пандемії в Польщі перевищила 18,2 тис.

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський повідомив, що вакцина від коронавірусу з’явиться у країні наприкінці січня - на початку лютого, передає Укрінформ. За словами глави МОЗ, раніше виробники вакцини заявляли про можливий початок постачання до Польщі наприкінці грудня, але тепер стало зрозуміло, що цей термін є нереальним.

Міністр наголосив, що в Польщі у першу чергу вакцинуватимуть медиків, яких у країні близько пів мільйона, і пенсіонерів віком від 75 років - їх понад два мільйони.

За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19. Усього у світі станом на 2 грудня зафіксовано 64 195 738 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 486 844 особи. Побороли хворобу і вилікувалися 44,4 млн пацієнтів.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на восьмому в Європі. Польща стала 13-ю країною у світі з більш як мільйоном інфікувань коронавірусом.

Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech. Кампанія вакцинації може стартувати найближчим часом.