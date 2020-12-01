Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Последняя бандероль
Последняя бандероль
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Український актор Олег Модзелевський помер від коронавірусу
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
Пов'язана з Коломойським компанія відсудила головний офіс ПриватБанку в Дніпрі
ГоловнаСуспільствоПодії

На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відкрили Дзвін Гідності

70-кілограмовий дзвін встановлено на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні.

На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 1 грудня відбулася урочиста церемонія відкриття Дзвона Гідності.

Фото: Макс Требухов

Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановлено на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Як хрест і каплиця, зведені з дерева на місці розстрілів у пам’ять подій, дзвін поруч зі стелою з портретами загиблих протестувальників знаменуватиме подвиг героїв і досягнення українського народу. 1 грудня знаменна дата в контексті Майдану й української незалежності. За твердженням істориків і публіцистів, саме 1 грудня Євромайдан переріс у Революцію Гідності", - повідомили у музеї Революції Гідності.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Автор концепції - Олександр Бриндіков, дизайнер Національного музею Революції Гідності. На основі Дзвону використано зображення київського графіка Олександра Ком’яхова.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначили День Гідності та Свободи. Пам’ятний день встановлений Указом Президента України у 2014 році на честь початку історичних подій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також