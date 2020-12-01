На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 1 грудня відбулася урочиста церемонія відкриття Дзвона Гідності.

Фото: Макс Требухов

Спеціально вилитий 70-кілограмовий дзвін встановлено на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Як хрест і каплиця, зведені з дерева на місці розстрілів у пам’ять подій, дзвін поруч зі стелою з портретами загиблих протестувальників знаменуватиме подвиг героїв і досягнення українського народу. 1 грудня знаменна дата в контексті Майдану й української незалежності. За твердженням істориків і публіцистів, саме 1 грудня Євромайдан переріс у Революцію Гідності", - повідомили у музеї Революції Гідності.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Автор концепції - Олександр Бриндіков, дизайнер Національного музею Революції Гідності. На основі Дзвону використано зображення київського графіка Олександра Ком’яхова.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначили День Гідності та Свободи. Пам’ятний день встановлений Указом Президента України у 2014 році на честь початку історичних подій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.